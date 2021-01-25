Таким чином суд задовольнив клопотання Верховної Ради.

Верховний суд закрив провадження в адміністративній справі щодо перейменування Кіровограда в Кропивницький.

Як повідомляється на порталі "Судова влада", провадження стосувалося визнання незаконною та нечинною постанови парламенту від 14 липня 2016 року № 1468-VIII "Про приведення назви міста Кіровоград Кіровоградської області у відповідність до вимог закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

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Закривши провадження, суд задовольнив клопотання Верховної Ради.

Відповідне рішення ухвалено сьогодні в складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду.

Зазначається, що ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Ухвала може бути оскаржена до Великої палати Верховного суду протягом 15 днів з дня складення її повного тексту.

Повний текст ухвали буде виготовлено протягом п’яти днів.

Перейменування Кіровограда на Кропивницький: що було раніше

14 липня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Кіровоград на Кропивницький.

Марко Кропивницький – український письменник, актор і драматург родом з Кіровоградської області, один з основоположників українського театру.

Раніше Кіровоградська міська рада запропонувала ВР 7 варіантів нової назви міста для його перейменування у рамках декомунізації: Єлисаветград, Кропивницьк, Златопіль, Благомир, Інгульськ, Козацьк та Ексампей.

Довідка УНІАН. Кіровоград розташований на річці Інгул, адміністративний центр Кіровоградської області, центр Кіровоградського району. До 1924 року місто мало назву Єлисаветград, у 1924-1934 роках – Зінов’євськ, у 1934-1939 роках – Кірове. 10 січня 1939 року місто перейменували на Кіровоград на честь радянського політичного діяча Сергія Кірова, який за життя ніколи у ньому не був і жодним чином із ним не пов'язаний.

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Автор: Антоніна Доломанжи