За даними правоохоронців, "злодій у законі" прибув до України з Білорусі. Він перебуває в аеропорту під охороною.

У міжнародному аеропорту «Одеса» затримано «кримінального авторитета» Лавасогли Батумського.

Читайте такожУ Житомирській колонії ГПУ виявила "VIP-камеру" для кримінальних авторитетівЯк повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, 3 січня в аеропорту затримано відомого «кримінальний авторитет» Лавасогли Батумського, який прибув до України з Білорусі.

«Його зупинили прикордонники, які встановили, що паспорт - сфальсифікований», - розповів правоохоронець.

Він додав, що чоловіка хотіли відправити зворотним рейсом до Білорусі, але порушник «повівся неадекватно», і командир екіпажу відмовився брати його на борт.

Зараз, за даними джерела, розглядається можливість відправки «авторитета» до Туреччини.

Затримання «злодія у законі» в Одесі: інші деталі

У Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України УНІАН підтвердили сам факт затримання в аеропорту якогось громадянина Грузії.

«Дійсно, вчора з Мінська прибув чоловік, особу якого ми не встановили. Відправити його зворотним рейсом одразу не вдалося... Зараз вирішується питання про його видворення з України в пункт, з якого він прибув», - сказав представник управління.

Співробітник відомства наголосив, що зазначений чоловік перебуває в аеропорту під охороною.

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Автор: Лариса Козова