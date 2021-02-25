Сьогодні виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки.

До дня народження Лесі Українки у центрі Луцька скульптор виліпив зі снігу її та героїв одного з найвідоміших її творів "Лісова пісня".

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як повідомляється, над сніговими фігурами чоловік працював майже тиждень, встигнути хотів саме до ювілею відомої українки.

Аби створити фігуру Лесі Українки та вісьмох персонажів її драми-феєрії, автор використав близько 50 тонн снігу.

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Сьогодні виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки.

У 2021 році ювілей письменниці буде святкуватися на державному рівні за указом Володимира Зеленського. Міністерство культури та інформаційної політики запустило сайт "Леся Українка: 150 імен", де з'явиться перелік всіх заходів на честь поетеси, а також унікальні малюнки і брендинг з Лесею, які можна буде завантажити.

Серед інших заходів також планується дискусії на Радіо Леся та Косач Talks, експозиції та перформанс, а також представлення повного нецензурованого видання творів Лесі Українки у 14 томах.

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Автор: УНІАН