Над сніговими фігурами скульптор працював майже тиждень / скріншот
До дня народження Лесі Українки у центрі Луцька скульптор виліпив зі снігу її та героїв одного з найвідоміших її творів "Лісова пісня".
Читайте такожЛесі присвячується: у Києві презентували мистецький проект до 150-річчя поетеси (фоторепортаж, відео)
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як повідомляється, над сніговими фігурами чоловік працював майже тиждень, встигнути хотів саме до ювілею відомої українки.
Аби створити фігуру Лесі Українки та вісьмох персонажів її драми-феєрії, автор використав близько 50 тонн снігу.
Новини України: у Луцьку створили снігову Лесю Українку до 150-го дня народження поетеси
Вам може бути цікаво
- Сьогодні виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки.
- У 2021 році ювілей письменниці буде святкуватися на державному рівні за указом Володимира Зеленського. Міністерство культури та інформаційної політики запустило сайт "Леся Українка: 150 імен", де з'явиться перелік всіх заходів на честь поетеси, а також унікальні малюнки і брендинг з Лесею, які можна буде завантажити.
- Серед інших заходів також планується дискусії на Радіо Леся та Косач Talks, експозиції та перформанс, а також представлення повного нецензурованого видання творів Лесі Українки у 14 томах.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram