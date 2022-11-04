Лев Пашко героїчно обороняв Маріуполь.

Командир роти батальйону "Азов" Лев Пашко (позивний "Хорус") одружився.

Весілля відбулося трохи більш ніж за місяць після його повернення з російського полону, повідомляють на офіційній сторінці Національної гвардії України у соціальній мережі Facebook.

"Наш легендарний український Хорус одружився. Лев Пашко, Герой України, якого звільнили з російського полону 21 вересня в результаті наймасштабнішого обміну, одружився. Вітаємо молодят. Бажаємо родинного затишку та благополуччя", - йдеться у повідомленні.

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Лев Пашко: що відомо

Лев прийшов в Окремий загін спеціального призначення "Азов" у 2017 році, коли йому виповнилося вісімнадцять років. Позивним він обрав собі ім’я давньоєгипетського бога полювання, неба і війни - Хорус.

Під час оборони Маріуполя чоловік зайшов на "Азовсталь" останнім.

Указом Президента України №168/2022 від 25 березня Лева Пашка було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

17 квітня лейтенанту Пашку Леву Валерійовичу присвоїли звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та самовіддане служіння Українському народу.

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