Ширяєва судять по справі 2018 року щодо рейдерського захоплення елеватора на Харківщині, в якій він є підозрюваним.

Суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 12 липня координатору ГО «Патріоти - За життя» Олегу Ширяєву.

Про це hromadske повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Правоохоронці затримали Ширяєва вночі. Як повідомили у прокуратурі, це пов’язано із нібито його неявкою до слідчого у справі 2018 року щодо рейдерського захоплення елеватора на Харківщині, в якій він є підозрюваним.

«Ще у 2018 році йому було оголошено підозру. Він не з’являвся на виклики слідчого для ознайомлення з матеріалами справи, був оголошений у розшук і затриманий за клопотанням про примусовий привід для обрання запобіжного заходу», - повідомив Чубенко.

Чоловіка взяли під варту до 12 липня, оскільки саме тоді завершується термін досудового розслідування у справі.

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Хто такий Олег Ширяєв

Олег Ширяєв - колишній доброволець батальйону «Азов», очільник «Східного корпусу». У 2017 він вийшов з «азовського руху». У «Національному корпусі» запевняють, що Ширяєва вигнали з організації нібито через його жагу до грошей.

Після виходу Ширяєва з «Національного корпусу» між ним та націоналістами стався конфлікт навколо фермерського господарства.

Захоплення елеватора на Харківщині у 2018 році

Як розповідали фермери і йдеться в матеріалах справи, 8 вересня 2018 року група зі 150 людей в балаклавах заїхала на територію елеватора, який належить ФГ «Строгого О.Ф.» на Харківщині.

11 вересня на елеваторі сталася бійка із застосуванням травматичної зброї, в якій взяли участь кілька десятків людей. Постраждали семеро людей, серед яких працівник районної поліції. Тоді затримали 55 людей, 22 з них повідомили про підозру.

Сам Олег Ширяєв не визнає інкриміновані йому злочини й звинувачує «Національний корпус» у провокаціях.

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Автор: Денис Прядко