Події у день негоди він пригадати поки не може. Відомо лише, що чоловік до Одеси приїхав на відпочинок. За неофіційними даними, потерпілий – іноземець.

В одеській лікарні медики рятують чоловіка, якого під час потужної зливи захопив потік води і відніс у море.

На відео, знятому під час потопу випадковими перехожими, людину в непритомному стані відносить в море. Вчора його цілий день шукали в акваторії поблизу Аркадії і вважали загиблим. Згодом з’ясувалось, щ він таки зумів врятуватись, але яким чином не пам’ятає.

Наразі чоловік у лікарні швидкої допомоги. В нього черепно-мозкова травма і часткова втрата пам’яті, події у день негоди він пригадати поки не може. Відомо лише, що чоловік до Одеси приїхав на відпочинок.

"До нас був доправлений пацієнт, який отримав травми під час стихійного лиха з порушенням свідомості. Він був обстежений згідно протоколу і проходить лікування в нейрохірургічному відділенні. Стан його стабільний", - розповіла нейрохірург Одеської міської клінічної лікарні №11 Лариса Петкова.

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Вона додала, що потерпілий відмовляється спілкуватися з журналістами. Його життю наразі нічого не загрожує.

За даними деяких Інтернет-ресурсів, потерпілий – громадянин Польщі.

Водночас в Одесі досі ліквідовують наслідки негоди - подекуди воду ще доводиться відкачувати помпами. Вода з вулиць пішла, але стоїть у низині.

Тільки сьогодні вдалось поновити рух транспорту в напрямку селища Котовського – великого житлового району, де живе чверть одеситів. Напередодні він був відрізаний від міста через затоплення Пересипу, передає ТСН.

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Автори: Ірина Погоріла, Лариса Козова