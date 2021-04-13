Верховна Рада на рік продовжила термін реорганізації або ліквідації санаторних шкіл.
Як передає кореспондент УНІАН, за закон "Про внесення змін до п.3 розділу Х "Перехідні та прикінцеві положення" закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу" (реєстраційний номер 5138-1) проголосували 276 народних депутатів України.
Законом визначено, що реорганізація і ліквідація спеціальних закладів загальної середньої освіти допускаються лише після погодження проекту відповідного рішення засновника центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
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Також законом встановлюється зобов’язання для засновників санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) до 1 липня 2022 року (в чинному законі цей термін - 1 липня 2021 року - УНІАН) після погодження проекту відповідного рішення засновника центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки змінити тип таких закладів на один з типів закладів загальної середньої освіти або припинити такі заклади освіти шляхом їх реорганізації чи ліквідації.
В пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що у 2020/2021 навчальному році в системі освіти функціонують 65 санаторних шкіл з пансіонами (інтернатами). У них навчаються 14 тис. 548 учнів, в тому числі 552 дітей-сирот та дітей, позбавлених батьківського піклування. Найбільша кількість таких закладів – 7 – в Дніпропетровській області.
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