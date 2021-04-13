Народні депутати прийняли закон, яким визначаються умови реорганізації та ліквідації спеціальних закладів загальної середньої освіти.

Верховна Рада на рік продовжила термін реорганізації або ліквідації санаторних шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, за закон "Про внесення змін до п.3 розділу Х "Перехідні та прикінцеві положення" закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу" (реєстраційний номер 5138-1) проголосували 276 народних депутатів України.

Законом визначено, що реорганізація і ліквідація спеціальних закладів загальної середньої освіти допускаються лише після погодження проекту відповідного рішення засновника центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

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Також законом встановлюється зобов’язання для засновників санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) до 1 липня 2022 року (в чинному законі цей термін - 1 липня 2021 року - УНІАН) після погодження проекту відповідного рішення засновника центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки змінити тип таких закладів на один з типів закладів загальної середньої освіти або припинити такі заклади освіти шляхом їх реорганізації чи ліквідації.

В пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що у 2020/2021 навчальному році в системі освіти функціонують 65 санаторних шкіл з пансіонами (інтернатами). У них навчаються 14 тис. 548 учнів, в тому числі 552 дітей-сирот та дітей, позбавлених батьківського піклування. Найбільша кількість таких закладів – 7 – в Дніпропетровській області.

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Автор: Надя Пришляк