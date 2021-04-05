Компанія проводить "дні без нарад", тренінги про проблему вигорання і вважає, що такий відпочинок приносить користь.

5 квітня співробітники LinkedIn у всьому світі відправилися на тиждень в оплачувану відпустку, щоб набратися сил та уникнути вигорання.

"Нам хотілося переконатися, що ми можемо дати їм щось справді цінне. І зараз ми вважаємо найбільш цінною можливість усім разом зробити перерву", - розповіла CNN директор з персоналу компанії Теуїла Хенсон.

Тижневу відпустку отримали більшість з 15 900 працівників LinkedIn. За словами Хенсон, роботу продовжить лише ключова група співробітників, проте вони також зможуть відпочити, тільки пізніше.

Читайте такожMicrosoft виплатить працівникам на дистанційній роботі по $1200 для боротьби з вигораннямОскільки у відпустку підуть майже всі співробітники, після повернення їм не доведеться стикатися з сильним стресом від накопичених за їх відсутності завдань.

Рік тому, коли почалася пандемія COVID-19, LinkedIn стала переводити своїх співробітників на віддалену роботу і проводити регулярні опитування. Минулого літа опитування показали зміну в настрої співробітників та ознаки вигорання.

Тоді компанія створила ініціативу під назвою LiftUp! У межах ініціативи LinkedIn проводить тренінги по боротьбі з вигоранням і "дні без нарад", коли персоналу не потрібно зустрічатися в Zoom.

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Переклад: Катерина Комолова