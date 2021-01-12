Посилений карантин діє в Україні з 8 по 24 січня.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сподівається, що ситуація з коронавірусом в Україні стане легшою на початку літа. Зиму й весну він назвав «важким періодом».

Про це Степанов розповів в ефірі 24 каналу.

На запитання ведучої, чи бачить він станом на зараз підстави для продовження січневого локдауну, міністр відповів, що вони є.

«Я і мої радники наполягаємо на продовженні цього карантину. І саме за таких обставин, як він є», – зазначив глава МОЗ.

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Степанов назвав дві причини, чому рекомендував би карантин продовжити.

«По-перше, у нас були січневі свята, які супроводжувалися масовими святкуваннями: з великою кількістю людей в приміщеннях, люди їздили до родичів. Це потенційно дуже сильно вплине на зростання кількості хворих», – сказав він.

Міністр зауважив й щорічне сезонне зростання кількості хворих на грип, яке починається в січні.

«І дуже важливо цю кількість зростання збити. Передається ця хвороба так само і запобігається так само – припинення контактування між людьми. Тому що і грип, і COVID-19 мають однакові ускладнення з госпіталізацією у лікарні. Ми зацікавлені, щоб не було критичного навантаження на медичну систему», – відповів Степанов.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення про введення посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня включно. У цей період забороняється робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки і замовлень з собою).

Також не працюють кінотеатри, фітнес-клуби, спортивні зали, басейни, театри.

Забороняється відвідування навчальних закладів, торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів. Одночасно працює громадський транспорт.

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Автор: Яна Ставська