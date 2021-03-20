Міська влада вважає, що громадський транспорт має продовжувати працювати, однак остаточне рішення ухвалять у понеділок.

Чи працюватиме громадський транспорт у Києві на час жорстких карантинних заходів, стане відомо в понеділок, 22 березня.

Про це після звершення засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

«Остаточне рішення щодо роботи громадського транспорту в Києві буде ухвалене в понеділок, 22 березня», - заявив Поворозник.

Читайте такожВ Україні зареєстрували ще понад 15 тисяч випадків COVID-19: лідирує Львівщина«Позиція міста у цьому питанні чітка - громадський транспорт має працювати! Звичайно, з урахуванням карантинних правил та обмежень. Зупинка транспорту призведе до колапсу в місті», - наголосив столичний чиновник.

Він зазначив, що за результатами засідання Київ віднесли до "червоної" зони обмежень з 00:00 23 березня 2021 року, і нагадав, що обмеження «червоної» зони столиця запровадила ще 18 березня рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС - вони почали діяти вже відсьогодні.

Обмеження червоної зони

Локдаун у Києві

Столична комісія з надзвичайних ситуацій у зв’язку зі значним поширенням коронавірусу ухвалила рішення про запровадження в Києві з 20 березня посилених карантинних обмежень.

Суворі обмеження діятимуть упродовж трьох тижнів - до 9 квітня включно.

Станом на ранок 20 березня у Києві виявили понад тисячу нових випадків інфікування коронавірусом, 24 хворих померли. До лікарень госпіталізували 129 пацієнтів.

З 23 березня у Києві та Одеській області запроваджується «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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Автор: Тамара Отовська