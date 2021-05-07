Упродовж травня МОЗ пропрацює варіанти щодо того, які переваги матимуть власники COVID-сертифікату в Україні.

Міжнародний сертифікат вакцинації від коронавірусу може видаватися тільки тим, хто отримав щеплення препаратом, схваленим Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Про це сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише РБК-Україна.

За його словами, міжнародні COVID-сертифікати видаватимуться відповідно до вимог національних законодавств або міжнародних договорів. Ляшко зазначає, що відповідно до міжнародних правил, такий документ дозволяє перетинати кордон, якщо країна вимагає вакцинацію.

"Правила складання цього сертифікату визначені в міжнародних медико-санітарних правилах і його можна видавати, якщо людина отримала повний комплекс проведених щеплень вакциною, яка дозволена до використання ВООЗ", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що через глобальний дефіцит вакцин та обмежений доступ до них, країни обговорюють цифрові сертифікати, які міститимуть не тільки дані про вакцинацію, але й інформацію про наявність антитіл чи негативний COVID-тест.

"Він (цифровий сертифікат - ред.) дозволятиме подорожувати, тобто вільно перетинати кордони країн. А також розглядається питання щодо можливості відвідування додаткових масових заходів, які недоступні в період жорстких карантинних обмежень для невакцинованих, тих, хто не хворів або не мають антитіл", - розповів Ляшко.

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Головний санлікар додав, що впродовж травня МОЗ пропрацює варіанти щодо того, які переваги матимуть власники COVID-сертифікату в Україні.

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Автор: Олександр Топчій