Йдеться про українське судно "Романс 1", екіпаж якого у жовтні 2017 року здійснив незаконний захід до закритих портів "Ялта" та "Сімферополь".

Суд наклав арешт на судно голови політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука, яке порушило порядок в'їзду до окупованого Криму та виїзду з території півострова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Автономної Республіки Крим та Севастополя, відповідне рішення ухвалив Херсонський міський суд.

"Накладено арешт на українське судно "Романс 1", екіпаж якого після окупації півострова, достовірно знаючи, що з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АРК та Севастополя, у жовтні 2017 року здійснив незаконний захід до закритих портів "Ялта" та "Сімферополь", - повідомили у прокуратурі.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, судно належить Медведчуку.

У прес-службі також уточнили, що заходження суден до закритих морських портів на території окупованого півострова кваліфікуються як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден.

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Прокуратура АРК здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду (ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України).

Наразі за клопотаннями прокуратури автономії у рамках вказаного кримінального провадження накладено арешти на 51 судно-порушник.

Санкції проти Медведчука і Ко

2 лютого президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб зокрема й до Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції накладено на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Медведчук оскаржив у Верховному суді указ про запроваджені проти нього санкції.

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Автор: Антоніна Доломанжи