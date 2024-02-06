Рішення ухвалив голова СБУ.

Керівника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка звільнили з посади саме через стеження за редакцією "Bihus.Info".

Як повідомили УНІАН джерела в СБУ, рішення про звільнення Семенченка ухвалив голова Служби Василь Малюк. Він направив подання на президента України Володимира Зеленського, згодом очільник держави підписав вдповідний указ.

"Позиція керівництва СБУ чітка - не можуть дії окремих співробітників кидати тінь на Службу, яка стільки всього робить під час війни: починаючи від підривів Кримського мосту та проведення інших унікальних спецоперацій до ліквідації військових злочинців на території РФ", - зазначили джерела.

Вони підкреслили, що "кадри", які стежили за редакцією журналіста Дениса Бігуса, мають понести відповідальність. "Як мінімум їх треба відправити на передову", - йдеться у заяві.

Що відомо про скандал:

Нагадаємо, в січні в мережі з'явилося відео, на якому, як стверджувалося, члени команди "Bihus.Info" вживають заборонені речовини.

Керівник проекту Денис Бігус заявив, що на відео дійсно є його колеги, він пообіцяв, що всі члени команди здадуть тести на вживання наркотиків. Водночас він наголосив, що прослуховування і спостереження були незаконними.

Згодом СБУ оголосила про розслідування обставин справи, було відкрито кримінальне провадження згідно ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Наприкінці січня стало відомо, що президент звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка.

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