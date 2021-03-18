Чоловік розповів, як тіло мертвої дівчинки засунув у мішок та зав’язав якимось шнуром й поясом.

Затриманий за підозрою у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової 62-річний житель села Щасливе на Херсонщині зізнався, що вбив дівчинку.

Читайте такожПідозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової відмовився давати свідченняПро це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на своїй сторінці в Facebook.

«Він розповів. Ми відразу були впевнені, що взяли саме того. Але він довго заперечував. Досвід спілкування з людьми в погонах в нього є, адже за плечима – 5 років в’язниці – це остання ходка, а їх було 4», – зазначив Клименко.

Чоловік зізнався, як тіло мертвої 7-річної Марії Борисової засунув у мішок та зав’язав якимось шнуром і поясом.

За словами Клименка, ДНК-експертиза підтвердила причетність чоловіка до злочину.

«Так, для слідства його зізнання є важливим. Але більш значущим є висновок ДНК-експертизи. Біологічні зразки, знайдені на загиблій дівчинці, належать затриманому. Це факт, – додав Клименко. – Підозрюваний залишається під вартою. Поліція збирає та належним чином оформляє доказову базу. І жодні маніпуляції не завадять – ми діємо по Закону та по совісті. За цей жахливий вчинок він мусить відповісти».

Вбивство 7-річної Марії Борисової: всі подробиці

7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.

Те, що дитини довго немає, помітила мати в неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самостійно, а потім звернулися в поліцію. До пошуків залучили кінологів та волонтерські загони.

Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключали, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти.

Вдень 11 березня під час повторного огляду території села поліцейські виявили тіло зниклої дівчинки.

У поліції Херсонської області повідомили, що на тілі дівчинки виявлені сліди зґвалтування.

14 березня стало відомо, що у вбивстві Марії підозрюють 62-річного чоловіка, його взяли під варту.

Правоохоронці навідалися до зловмисника в момент, коли він намагався вчинити самогубство. Однак його врятували.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених п.2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 4 ст. 152 (зґвалтування, вчинене стосовно особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц