Відповідні результати дослідження надійшли 14 березня.

Генетична експертиза встановила обґрунтовану причетність підозрюваного до вбивства та зґвалтування 7-річної Марії Борисової на Херсонщині.

Читайте такожПоліція показала фото підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії БорисовоїПро це йдеться на Facebook-сторінці МВС України з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

«Співробітниками поліції у ході проведення оперативно-розшукових заходів затримано особу, проведено генетичні експертизи, які встановили обґрунтовану причетність цієї людини до злочину. Чоловіку, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності, повідомлено про підозру у зґвалтуванні та вбивстві малолітньої Марії Борисової», - зазначив Антон Геращенко.

Як повідомили під час брифінгу в Херсонському обласному главку поліції, відповідні результати експертизи надійшли 14 березня.

Загалом за підсумками проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено 16 чоловіків, які могли бути причетні до злочину.

«Серед них: ті, чий слід взяла службова собака у день виявлення тіла; особи, на яких вказували місцеві мешканці; особи, які привернули увагу правоохоронців під час розшуку зниклої та раніше судимі за аналогічні злочини. Для перевірки та збору достатніх доказів у зазначених осіб були відібрані біологічні зразки для порівняння», – повідомили у поліції.

В день поховання дитини оперативники завітали до одного з них, але виявили чоловіка з порізаними венами: «Поліцейські надали чоловікові першу медичну допомогу та направили до лікарні. Біологічні зразки даного чоловіка першочергово були перевірені молекулярно-генетичною експертизою».

Вбивство 7-річної Марії Борисової: всі подробиці

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Автор: Катерина Шварц