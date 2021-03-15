Генетична експертиза встановила обґрунтовану причетність підозрюваного до вбивства та зґвалтування 7-річної Марії Борисової на Херсонщині.
Читайте такожПоліція показала фото підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії БорисовоїПро це йдеться на Facebook-сторінці МВС України з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
«Співробітниками поліції у ході проведення оперативно-розшукових заходів затримано особу, проведено генетичні експертизи, які встановили обґрунтовану причетність цієї людини до злочину. Чоловіку, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності, повідомлено про підозру у зґвалтуванні та вбивстві малолітньої Марії Борисової», - зазначив Антон Геращенко.
Як повідомили під час брифінгу в Херсонському обласному главку поліції, відповідні результати експертизи надійшли 14 березня.
Загалом за підсумками проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено 16 чоловіків, які могли бути причетні до злочину.
«Серед них: ті, чий слід взяла службова собака у день виявлення тіла; особи, на яких вказували місцеві мешканці; особи, які привернули увагу правоохоронців під час розшуку зниклої та раніше судимі за аналогічні злочини. Для перевірки та збору достатніх доказів у зазначених осіб були відібрані біологічні зразки для порівняння», – повідомили у поліції.
В день поховання дитини оперативники завітали до одного з них, але виявили чоловіка з порізаними венами: «Поліцейські надали чоловікові першу медичну допомогу та направили до лікарні. Біологічні зразки даного чоловіка першочергово були перевірені молекулярно-генетичною експертизою».
Вбивство 7-річної Марії Борисової: всі подробиці
- 7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.
- Те, що дитини довго немає, помітила мати в неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самостійно, а потім звернулися в поліцію. До пошуків залучили кінологів та волонтерські загони.
- Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключали, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти.
- Вдень 11 березня під час повторного огляду території села поліцейські виявили тіло зниклої дівчинки.
- У поліції Херсонської області повідомили, що на тілі дівчинки виявлені сліди зґвалтування.
- 14 березня стало відомо, що у вбивстві Марії підозрюють 52-річного чоловіка, його взяли під варту.
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