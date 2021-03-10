Правоохоронці розглядають кілька версій того, що сталося.

Доля 7-річної Марії Борисової, яка зникла в Херсонській області 7 березня, досі залишається невідомою. Поліція розглядає відразу кілька версій зникнення дитини, в тому числі і викрадення.

Читайте такожУ Херсонській області третю добу шукають зниклу 7-річну дівчинку (відео)Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що для пошуків дівчинки напередодні задіяли пошуковиків та кінологів з різних областей країни. Вони прочісували навколишні ліси та поля.

На цей час обстеження території припинили та перейшли до другого етапу пошуків: опитування людей й розгорнутої інформаційної кампанії. Волонтери скрізь розклеюють фотографії дівчинки, копи опитують жителів навколишніх сіл.

Розглядаються кілька версій події. Правоохоронці не виключають, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти. При цьому зараз у поліції немає ніяких зачіпок.

Зникнення 7-річної Марії Борисової: що ще відомо

Швидше за все, дівчинка зникла поблизу автобусної зупинки. Туди вона побігла зустрічати з роботи батька, бо чекала від нього подарунка до 8 березня.

Не виключено, що дитина могла сісти до когось в машину, а тому тепер може опинитися в будь-якому місці.

За словами водіїв автобусів, що курсують тут, вони не бачили Марію.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН