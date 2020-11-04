Виправданий апеляційним судом Мілана і звільнений з тюрми військовослужбовець Нацгвардії Віталій Марків заявив, що продовжить свою військову кар’єру в Україні.
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Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».
«Я є чинний військовослужбовець України. Моя дружина бачила вогонь у моїх очах, коли я щодня збирався на службу, бо я пишаюся тим, чим займаюся, я пишаюся тим, що можу носити військову форму. Я хочу не лише захищати свою країну, але й робити те, чим би пишалися мої рідні. Я збираюся продовжувати свою військову кар’єру», - заявив він.
Марків зазначив, що бачить своє майбутнє лише в Україні. «Вона мені дала вогонь, який розпалював мою гордість, коли я бачив жовто-синій стяг», - сказав він.
Водночас, за його словами, Італія дала йому можливість відчути «європейськість», можливості демократичної країни.
«Хоча, звісно, якщо брати до уваги мою ситуацію, то ці три роки ув'язнення показали мені й інший бік. Однак Італія – це країна, яка дала мені освіту, дах над головою і показала, що таке життя в Європі. І засуджувати Італію через діяння окремих осіб я не буду. Це несправедливо», - додав він.
Нацгвардієць сказав, що «ніколи не тримав зла» до італійського народу. «Мене ж не італійський народ засудив. Так, засудження відбулося іменем італійського народу, але якщо запитати людей, чи вони всі погоджуються з рішенням суду... Думаю, ні», - сказав Марків.
Він зауважив, що перебування в тюрмі – це окремий урок. «Коли ти втрачаєш усе і залишаєшся ні з чим, починаєш звертати увагу на ті речі, яких раніше не помічав. На Майдані я навчився цінувати жертовність, ту волю і наснагу, яку проявляв український народ, попри перешкоди. На сході України, на війні, я навчився цінувати чоловічу дружбу. Йдеться про моїх побратимів, які попри все не залишили мене в тюрмі, писали мені листи, були готові приїхати і свідчити на суді. Це давало мені надію, що я не один», - розповів Марків.
Відповідаючи на запитання, чи планує він коли-небудь повернутись в Італію, він сказав: «Думаю, так. А чому ні? Звісно, я спочатку запитаюся, чи дійсно на мене не відкрили ще одну видуману справу. Я вважаю себе повністю виправданим у цій справі. Я завжди казав, що не винний, не вчинив ніякого злочину, і правда перемогла», - наголосив він.
Також Марків зауважив, що в Італії живуть його рідні, українська діаспора, яка дуже підтримувала його і його сім'ю, а «без їхньої величезної підтримки було б неможливим звільнення».
Справа Марківа
- заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.
- 12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.
- 20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.
- У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.
- 24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.
- З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.
- 4 листопада Марків прибув до України.
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