Український військовослужбовець наголосив, що ніколи не тримав зла до італійського народу.

Виправданий апеляційним судом Мілана і звільнений з тюрми військовослужбовець Нацгвардії Віталій Марків заявив, що продовжить свою військову кар’єру в Україні.

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Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Я є чинний військовослужбовець України. Моя дружина бачила вогонь у моїх очах, коли я щодня збирався на службу, бо я пишаюся тим, чим займаюся, я пишаюся тим, що можу носити військову форму. Я хочу не лише захищати свою країну, але й робити те, чим би пишалися мої рідні. Я збираюся продовжувати свою військову кар’єру», - заявив він.

Марків зазначив, що бачить своє майбутнє лише в Україні. «Вона мені дала вогонь, який розпалював мою гордість, коли я бачив жовто-синій стяг», - сказав він.

Водночас, за його словами, Італія дала йому можливість відчути «європейськість», можливості демократичної країни.

«Хоча, звісно, якщо брати до уваги мою ситуацію, то ці три роки ув'язнення показали мені й інший бік. Однак Італія – це країна, яка дала мені освіту, дах над головою і показала, що таке життя в Європі. І засуджувати Італію через діяння окремих осіб я не буду. Це несправедливо», - додав він.

Нацгвардієць сказав, що «ніколи не тримав зла» до італійського народу. «Мене ж не італійський народ засудив. Так, засудження відбулося іменем італійського народу, але якщо запитати людей, чи вони всі погоджуються з рішенням суду... Думаю, ні», - сказав Марків.

Він зауважив, що перебування в тюрмі – це окремий урок. «Коли ти втрачаєш усе і залишаєшся ні з чим, починаєш звертати увагу на ті речі, яких раніше не помічав. На Майдані я навчився цінувати жертовність, ту волю і наснагу, яку проявляв український народ, попри перешкоди. На сході України, на війні, я навчився цінувати чоловічу дружбу. Йдеться про моїх побратимів, які попри все не залишили мене в тюрмі, писали мені листи, були готові приїхати і свідчити на суді. Це давало мені надію, що я не один», - розповів Марків.

Відповідаючи на запитання, чи планує він коли-небудь повернутись в Італію, він сказав: «Думаю, так. А чому ні? Звісно, я спочатку запитаюся, чи дійсно на мене не відкрили ще одну видуману справу. Я вважаю себе повністю виправданим у цій справі. Я завжди казав, що не винний, не вчинив ніякого злочину, і правда перемогла», - наголосив він.

Також Марків зауважив, що в Італії живуть його рідні, українська діаспора, яка дуже підтримувала його і його сім'ю, а «без їхньої величезної підтримки було б неможливим звільнення».

Справа Марківа

заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.

24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.

З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

4 листопада Марків прибув до України.

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Автор: Костянтин Гончаров