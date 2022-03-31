Нацполіція максимально докладе зусиль, щоб встановити особу кожного окупанта-мародера.

Керівник Національної поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що Нацполіція фіксує, зберігає і повертатиме українцям особисті речі, які були вкрадені мародерами.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Звичайно, оглядом слідчих буде все це фіксуватись, будуть збиратися і зберігатися речові докази. Звичайно, якщо люди доведуть, що це їх речі, ми їх обов’язково повернемо", - сказав Нєбитов.

Він наголосив, що Нацполіція максимально докладає зусиль, щоб встановити особу кожного окупанта-мародера, щоб він дістав покарання за свій злочин.

"Хочу відзначити, що і надалі окупанти продовжують викрадати побутову техніку, прикраси, дорогоцінності, інше майно наших громадян, грузять на свої БТР, танки і намагаються покинути територію України. Але я хочу сказати, що ми максимально докладемо зусиль, щоб встановити особу кожного, і фактично будемо оголошувати у міжнародний розшук, щоб територію Російської Федерації, і їх відпочинок, і роки життя обмежили. А якби вони виїжджали за територію країни, вони затримувались силами правопорядку і каналами Інтерполу і поверталися нам, в Україну, щоб їх притягнули до кримінальної відповідальності", - зазначив керівник Нацполіції Київщини.

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