Цього року грошей стало менше у 51,8% громадян України.

Більше половини українців відзначили погіршення свого матеріального становища за підсумками 2020 року.

Згідно з опитуванням, проведеним "Центром соціального моніторингу", цього року грошей стало менше у 51,8% громадян України. У решти матеріальне становище або ніяк не змінилося (36,3%), або навіть покращилося (8%).

Також за статистикою, від безробіття найбільше постраждали жителі Заходу України (62,3%), а трохи розбагатіли – жителі центру.

Як проводилося опитування

Опитування проведилося з 17 по 23 грудня 2020 року у 24-х областях України та в Києві.

Всього опитано 2500 респондентів.

Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 становлять 1,2-2,0 відсотка.

Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондента.

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Автор: Олег Давигора