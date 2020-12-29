Матеріальне становище українців у 2020 році погіршилося / фото УНІАН
Більше половини українців відзначили погіршення свого матеріального становища за підсумками 2020 року.
Згідно з опитуванням, проведеним "Центром соціального моніторингу", цього року грошей стало менше у 51,8% громадян України. У решти матеріальне становище або ніяк не змінилося (36,3%), або навіть покращилося (8%).
Також за статистикою, від безробіття найбільше постраждали жителі Заходу України (62,3%), а трохи розбагатіли – жителі центру.
Графіка smc.org.ua
Як проводилося опитування
- Опитування проведилося з 17 по 23 грудня 2020 року у 24-х областях України та в Києві.
- Всього опитано 2500 респондентів.
- Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 становлять 1,2-2,0 відсотка.
- Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондента.
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