Військовий пішов у СЗЧ майже на два роки: що вирішив суд

Військового, який майже два роки не повертався до частини, знайшли у Полтаві. Він заявив про готовність продовжити службу та отримав письмову згоду командира.

У Полтаві суд звільнив від кримінальної відповідальності військовослужбовця, якого підозрювали у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Після того, як його знайшли, чоловік заявив про намір продовжити військову службу та отримав письмову згоду командира іншої військової частини. Про це йдеться в ухвалі суду.

Військовослужбовця призвали на службу під час мобілізації у серпні 2024 року. 30 вересня близько 7:30 він самовільно залишив місце розташування підрозділу військової частини у Полтавській області.

Після цього чоловік до частини не повертався та не звертався до правоохоронців або органів військового управління щодо свого вчинку.

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Місцезнаходження чоловіка встановила мобільна група 28 серпня 2026 року. Після цього його доставили до територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві. Згідно з ухвалою суду, саме тоді кримінальне правопорушення було припинене.

Дії військовослужбовця слідчі кваліфікували за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України – самовільне залишення військової частини військовослужбовцем тривалістю понад три доби в умовах воєнного стану.

Чому суд звільнив його від відповідальності

Під час досудового розслідування військовослужбовець добровільно звернувся до прокурора із письмовим клопотанням про намір продовжити військову службу. Він також отримав письмову згоду командира військової частини на подальше проходження служби.

Суд застосував частину 5 статті 401 Кримінального кодексу України. Вона дозволяє звільнити від кримінальної відповідальності військовослужбовця, який уперше в умовах воєнного стану вчинив правопорушення за статтею 407 або 408 КК України, якщо він добровільно звернувся із заявою про намір повернутися на службу та має письмову згоду командира.

Суд встановив, що чоловік раніше не вчиняв кримінальних правопорушень за цими статтями, погодився на звільнення від відповідальності та висловив бажання продовжити службу.

У результаті суд задовольнив клопотання прокурора, звільнив військовослужбовця від кримінальної відповідальності та закрив кримінальне провадження.

Коли військовий має повернутися на службу

Після набрання ухвалою законної сили командир військової частини має поновити військовослужбовця на службі.

Сам чоловік повинен прибути до військової частини для продовження служби не пізніше ніж через 72 години після набрання ухвалою законної сили.

СЗЧ в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Полтави розглянув справу мобілізованого військовослужбовця, який майже 20 місяців перебував у самовільному залишенні частини (СЗЧ).

Під час досудового розслідування підозрюваний добровільно звернувся до прокурора з проханням відправити його назад на службу. Він отримав письмову згоду командира іншої військової частини, який погодився прийняти його до свого підрозділу.

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