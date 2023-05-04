НАБУ вважає Труханова організатором корупційної схеми щодо присвоєння понад 90 мільйонів гривень.

Мера Одеси Геннадія Труханова взяли під варту.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура права Одеського "Краяну", сьогодні, 4 травня, колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора щодо зміни запобіжного заходу мера міста. Він є одним з обвинувачених у справі одеського заводу "Краян".

У САП уточнили, що обвинувачений не вніс 30,866 млн грн застави, визначеної судом. Тому прокурор звернувся з клопотанням про зміну запобіжного заходу: із застави - на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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"ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,42 млн грн", - розповіли у САП.

На виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду.

"До мера Одеси застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави. Розмір застави становить 13 млн 420 тис. грн", - розповіли УНІАН у прес-службі суду.

Труханов має п’ять днів на внесення застави - у такому разі йому доведеться носити електронний браслет, здати паспорти для виїзду за кордон та утриматися від спілкування з особами, яких визначив суд.

Запобіжний захід обрано на 60 діб.

Справа Труханова - деталі

У вересні 2016 року Одеська міськрада купила за 185 млн грн будівлю збанкрутілого заводу "Краян" у приватної компанії, яка на початку того ж року заплатила за комплекс на аукціоні 11,5 млн грн. Мер Одеси Геннадій Труханов та інші посадові особи стали обвинуваченими у справі.

14 листопада 2018 року Малинівський райсуд Одеси почав розглядати справу по суті.

На лаві підсудних були Труханов, віце-мер Павло Вугельман, голова постійної комісії з комунальної власності міськради Василь Шкрябай, голова муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор та його заступник Володимир Радіонов, директор ТОВ "Девелопмент еліт" (продавець адмінбудівлі) Петро Загодиренко, ТОВ Valton Group" Ігор Кравченко та підприємства "Брокбізнесконсалт" (оцінювач) Галина Богданова.

У квітні 2019 року САП заявила про необхідність узгодження нового обвинувального акту, після чого стало відомо про зміну суми, яку учасники заволоділи, - її зменшено до 92 млн грн.

9 липня суд виправдав усіх фігурантів, САП та оскаржила вирок у Вищому антикорупційному суді.

Вже наприкінці квітня 2023 року ВАКС обрав запобіжний захід Труханову у вигляді застави 30 млн 866 тис. грн, яку треба було внести не пізніше 5 днів.