Співаючий ректор представив ребрендинг відео на хіт «Приречений на любов» в 3D віртуальній реальності.

Співаючий ректор Михайло Поплавський випускає нові кліпи, як гарячі пиріжки. Спеціально до свята 8 Березня для улюблених жінок він приготував особливий подарунок. Слідом за «Юним орлом» і «Далі буде», знятими за новою технологією 3D віртуальної реальності, представив нове відео на хіт «Приречений на любов».

Першими нову роботу в Університеті культури побачили популярні блогери, зіркові випускники, відомі артисти: Віталій Козловський, Дмитро Коляденко, Міла Нітіч, ​​Катерина Бужинська та Наталя Валевська. До речі, побачивши кліп, співачки обурювалися: «А чому нас немає в цьому відео !?»

Концертний кліп зняли в стилістиці голлівудського мюзиклу 20-х років з використанням сучасних світових технологій: 3D віртуальної реальності, комп'ютерної графіки, LED cube, Unreal Engine, traking systems та інших.

Як завжди, Михайло Михайлович в кліпі з'явився в оточенні красунь. Одягу на дівчатах, в кожному відео стає все менше.

Вони дивують еротичними танцями в бокалі в стилі Діти фон Тіз. Якщо в попередньому кліпі Поплавський ганяв на мотоциклі «Харлей Девідсон», то в новому відео – на раритетному кабріолеті Chevrolet Impala.

«Приречений на любов» –одна з моїх улюблених пісень. Ми хотіли наповнити кліп позитивною енергетикою, подарувати атмосферу свята, розбавити його іронією і голлівудським шиком. Ми просто їдемо на шикарній машині, з красивими дівчатами, під драйвову музику і кайфуєм. Ми вже всі так втомилися від кризи, карантину, страху, що хочеться більше позитиву. Ну і пора струснути шоу-бізнес, щоб артисти активно поверталися до роботи. А ми задаємо тон », - сказав Поплавський.

Режисерами кліпу стали зіркові випускники Університету культури Євген Тимохін і Катя Царик, яка вже не перший раз працює з Поплавським.

«Михайло Михайлович - дуже витривалий актор, який шість днів поспіль відпрацював на майданчику. Головними героями стали його енергетика і харизма. У сюжеті кліпу ми використовували стилістику Голлівуду 20-х років, обігравши прізвище POPLAVSKY.

Мені здається така стилістика дуже підходить ректору і такій драйвовій пісні «Приречений на любов», - поділилася Катя Царик.

Як пообіцяв Поплавський, незабаром він представить ще три нові роботи і приступить до нових проєктів. Уже в квітні спільно з Олегом Винником проведе «Українську пісню року». І зупинятися не збирається, як мінімум років до ста.

Каже, що секрет його невгамовної енергії і бадьорості - в генетиці і здоровому способі життя.

«Я ніколи не курив, мало вживав алкоголю. Зараз двічі на день плаваю в басейні, проходжу швидким кроком близько шести тисяч кроків, вживаю тільки натуральну здорову їжу », - поділився Поплавський і додав, що це все необхідно підживлювати любов'ю»

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Автор: УНІАН