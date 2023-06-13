Аліна Михайлова висловила вдячність українському народу, що серед нас досі є багато небайдужих і принципових громадян.

Українська волонтерка, військова медикиня ЗСУ та активістка Аліна Михайлова відреагувала на те, що колишнього нардепа Тараса Чорновола сьогодні облили зеленкою і кинули в смітник.

"В соцмережах гуляє відео, де колишнього регіонала, політичну проститутку і керівника штабу Януковича кидають до смітника. По-перше, неймовірно тішусь, що славні традиції сміттєвої люстрації живі. Регіонали і запроданці мають оглядатись, а не умнічать по телебаченню", - написала вона в Twitter.

Михайлова висловила вдячність українському народу, що серед нас досі є багато небайдужих і принципових громадян, та зазначила, що "українці не пробачають зрадників, в які б кольори ті не перефарбувались сьогодні".

"Тарасику, не знаю, де тобі постійно ввижаються зелені шм*ри, але твоєму обличчю дуже пасує зеленка. А язику - відповідальність за слова. Думай…те!" - додала вона.

Інцидент з Чорноволом - деталі

Прихильники керівниці медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліни Михайлової у Києві облили невідомою рідиною з пляшки, зеленкою і кинули в смітник екс-народного депутат Тараса Чорновола за те, що він назвав Михайлову "подолігархічною ш*арою".

ВІн Чорновіл опублікував допис у своєму телеграм-каналі з фрагментом інтерв'ю Аліни Михайлової українській журналістці Яніні Соколовій, де обурився, що нібито "зелено-ватних мразот" запрошують на передачі, а "чесним людям" і слова не дають сказати. Невдовзі цей допис Чорновіл видалив.

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