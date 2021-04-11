Міла Нітіч: Шкода людей, які перемогли в шоу, і потім про них не чули

Учасниця «Голосу країни», співачка Міла Нітіч розповіла УНІАН, чому не хвилюється перед прямими ефірами, що робитиме, якщо піде з шоу, а також відповіла своїм критикам.

Про свій виступ в нокаутах ви сказали: «на дев'ятку». Чому не задоволені собою повною мірою?

Міла Нітіч ніколи не задоволена собою на сто відсотків. Мені завжди є, до чого докопатися, щоб бути ще кращою. Певно, це «комплекс відмінниці».

Плюс, співати в розслабленому стані на репетиціях - це одна справа. Але перед виходом на сцену емоції зашкалюють, відчуваєш такий адреналін, що не завжди проконтролюєш свою вокальну техніку, жестикуляцію чи вираз обличчя. Попри мій досвід не завжди все ідеально, як хотілось би.

Також дала про себе знати втома. Зранку була генеральна репетиція, потім грим, зйомки для спонсорів. З таким темпом в шоу не завжди є час репетирувати перед виступом, як годиться. В даній ситуації ще й пісня «Hush-Hush» була для мене новою. Я її вивчила за два дні до ефіру.

Ви згадували, що були готові піти в нокаутах. Якби це сталося, що робили б наступного дня? У вас був план?

Якось Володимир Заводюк (креативний продюсер проекту, - УНІАН) зібрав учасників шоу та сказав фразу, яка стала для мене сакраментальною: «Не важливо, яка доля спіткає вас в проекті, переможете чи підете на якомусь етапі. Важливо, що будете робити після. Якщо нічого не робити після, «Голос країни» не допоможе».

Мені шкода людей, які перемогли в цьому шоу, і потім про них не чули. Я буду далі писати пісні, випускати кліпи, працювати зі своєю командою. Звісно, «Голос країни» мені потрібен. Це важлива сходинка, яка допомагає мені нагадати про себе та «перезавантажитися». Потребую підтримки глядачів як ніколи.

Чи хвилюєтесь щодо прямих ефірів, коли телеглядачі своїм голосуванням вирішуватимуть долю учасників? Бо в соцмережах вас критикують за участь у «Голосі країни» через вашу відомість та професійність.

Дійсно на етапі прямих ефірів все залежить від глядача. Як він проголосує, так і буде. Але чому мені хвилюватися? Невже я безталанна та не вмію співати? – Ні, я завжди гідно виступлю. Так само, за потреби, гідно піти – не проблема для мене.

Люди, які не задоволені моєю участю в цьому «Голосі країни», мають право за мене не голосувати. Я не стодоларова купюра, щоб всім подобатися. Але не хотілось би, щоб люди демонізували мене та розповідали, що не маю ні сорому, ні гідності. В правилах конкурсу не прописано, що на «Голос країни» не має права приходити медійна особа. Не прописано, що «Голосом країни» не може стати людина, яка вже має ім’я в шоу-бізнесі.

Звідки ця «буря у склянці»: «Ти співачка, яка вже відбулася». Так, я відбулася. Але будемо чесними, якби я була настільки реалізованою, як про мене пишуть, мабуть, мала б не учасницею бути, а сидіти у тренерському кріслі. Ситуація на сьогодні інакша.

Щоб мене судити, людина має взути мої «туфлі» та пройтися дорогою довжиною десять років. Тільки тоді, можливо, може мене зрозуміти. А не писати голослівно, мовляв, я не маю совісті... Я прийшла перезавантажити свою кар’єру, а не забирати чиєсь місце.

За гороскопом ви терези. Цьому знаку завжди приписують сумніви, схильність довго приймати рішення. Це про вас?

Це про мене.

Це якось впливає на вашу участь у «Голосі країни»?

Була така ситуація. Я вже згадувала, що пісню «Hush-Hush» вивчила буквально за два дні до ефіру. Взагалі мала співати «I wanna dance with somebody» (Whitney Houston). Але до останнього сумнівалася, чи треба. Тіна запропонувала змінити пісню, можливо, відчула мої сумніви.

Взагалі «Hush-Hush» та «Freedom» скомпонувала інша учасниця з нашої команди Катя Гладій. Але по вокалу їй ця пісня менше підходила, ніж мені. За словами Тіни, для мене це був ідеальний варіант. Рада, що довірилася Тіні.

Взагалі вірите в астрологію, характеристику знаків зодіаку?

У знаків зодіаку є певні подібні характерні риси. Але вірю, що насамперед людина переймає риси характеру від батьків. А також приймає рішення на основі досвіду, який має.

Які пісні в вашому плейлисті?

Я меломан. Можу слухати абсолютно різну музику від Ігоря Саруханова до Стінга та Luciano Pavarotti. Зараз часто слухаю пісні з мюзиклу «Найвеличніший шоумен», дуже люблю гурт Kaleo, співачку Demi Lovato. До речі, послухати її порадила Тіна на початку сезону проекту. Ми ще думали підготувати пісню Lovato для ефіру, але ідею не затвердили.

Чи змінили б щось у кар'єрі за останні десять років, якби могли?

Говорити, що б я змінила, це думати, що б зробила інакше. А я відмовилася жити минулим, тому нічого не міняла б. Всі хороші чи погані події в житті за ці десять років привели мене в сьогоднішній день, на «Голос країни».

Як представили б себе людині, яка нічого не знає про співачку Мілу Нітіч? Буквально трьома реченнями.

Я правдоруб та кажу в лоба все, що думаю. Я щиро люблю свою справу. Я люблю людей та завжди ставлюся до них з повагою. Попри те, люблять вони мене чи ні.

Ви колись брали участь у нацвідборі на конкурс «Євробачення», чи плануєте повторити в майбутньому?

Точно не найближчий рік.

Ірина Петренко

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