Мати дівчинки повідомила журналістам, що нібито готує свою дочку до кар'єри моделі.

Поліція допитала маму 8-річної блогерки Мілани Маханець, через яку та влипла в скандал.

Про це у вівторок, 16 березня, розповіла сама мама дівчинки Дарина в коментарі Сьогодні.

Мати дівчинки повідомила журналістам, що нібито готує свою дочку до кар'єри моделі.

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"Мені є, що відповісти недоброзичливцям. Наприклад, сьогодні ми дали свідчення поліції в Ірпені. Свою позицію ми будемо відстоювати і далі. Доведемо, що нічого незаконного не скоєно. Крім того, надалі будемо звертатися в кіберполіцію для того, щоб були вжиті заходи щодо тих, хто публікував негативну і непідтверджену інформацію".

За словами Дарини, її дочка активно займається блогерством.

"Вона - блогер-мільйонник, займається моделлінгом. До її життя є великий інтерес", - каже Дарина.

Також вона заперечує, що її дочка нібито живе з 13-річним хлопчиком окремо від батьків.

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"Це дуже спотворена інформація. Дитина у своїй сторіс зазначила, що вона їде на ночівлю до Паші. Це був сімейний візит. Тобто, я разом з Міланою приїхали в гості до сім'ї, з якою ми дружимо. Не вона кудись переїхала, а ми разом з нею поїхали".

Дарина також розповіла, що вона не озвучує Мілані скандальної інформації, яка публікується в соцмережах.

За даними ЗМІ, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про ввезення, виготовлення та розповсюдження порнографічних предметів. Однак, підозри нікому не пред'явлені. Поки що батьки обох юних блогерів були просто опитані.

Мілана Маханець і Паша Пай: подробиці скандалу довкола їхніх стосунків

Соцмережі сколихнула новина про те, що популярні в Instagram і Likee діти-блогери нібито завели роман.

8-річна українка публікує фото і відео, на яких позує у відвертих «луках» і цілується з 13-річним блогером Пашею Паєм. А на День закоханих діти навіть орендували квартиру.

Мати дівчинки підтримує інтернет-кар'єру своєї доньки, чим не на жарт розлютила мережу.

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба звернувся до правоохоронних органів через скандал довкола стосунків та відвертих постів восьмирічної моделі Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая.

У Київській обласній поліції відкрили провадження за фактом "роману" дітей, маму дівчинки викликали на допит.

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Автор: УНІАН