Вона об’єднує всі проекти, покликані привернути увагу світу до жахіть в Україні, що вчиняє РФ.

В Україні створили Об‘єднану платформу культури та медіа під час війни.

Про це повідомляє у Telegram-каналі міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Сьогодні ми запускаємо Об‘єднану платформу культури та медіа під час війни. На сайті зібрані всі проекти та фонди, що реалізуються Міністерством культури та інформаційної політики України від початку широкомасштабного вторгнення РФ", - зазначи він.

Інтернет-платформу можна знайти за посиланням https://united.mkip.gov.ua

За словами Ткаченка, разом з партнерами, волонтерами та спеціалістами з різних сфер Міністерство культури створило та запустило більше 20 масштабних проектів для привернення уваги світу до війни в Україні та консолідації міжнародної спільноти у спротиві російській агресії.

"Докази військових злочинів рф, знищення культурної спадщини, унікальні фото та відео, боротьба з дезінформацією, воєнна творчість та багато інших ініціатив відтепер доступні на Об’єднаній платформі. Запрошую всіх доєднуватись, споживати лише перевірене та якісне, підтримувати наші проекти своєю увагою та ділитися з друзями , - написав міністр.

На головній сторінці платформи можна обрати проект, який цікавить, та ознайомитись з ним детально.

"Кожен наш проєкт унікальний, але всі разом вони покликані привернути увагу світу до жахіть, які відбуваються в Україні. До стійкості та віри, яку проявляє український народ. До сили мистецтва під час війни", - зазначено на головній сторінці Об’єднаної платформи.

Раніше в Україні запустили онлайн-карту війни, вона відображає ситуацію в режимі реального часу.

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