Під будівлею посольства проходить акція на підтримку Навального.

У Києві біля посольства РФ проходить акція на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, заарештованого кілька днів тому після повернення до РФ з Німеччини.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 40-50 осіб.

Мітингувальники принесли до посольства сімейні труси для президента Росії Володимира Путіна.

Учасники акції заявили, що принесли труси для того, щоб нагадати про отруєння Навального, бо саме на нижню білизну політика наносили отруту "Новачок".

Також один з учасників акції стояв біля посольства з туалетними йоржиками.

Активісти тримали в руках плакати з написами: "Досить брехати!", "Свободу Навальному!", "Путін боїться Навального".

Порядок біля посольства забезпечують працівники поліції.

Протести в Росії 23 січня через арешт Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де проходив лікування після отруєння влітку 2020 року. Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту він був затриманий співробітниками поліції.

У січні ФСВП звернулась до суду із заявою про необхідність замінити Навальному умовний строк у справі «Ів Роше» на реальний, обвинувативши його в недотриманні умов випробувального строку.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Сьогодні в РФ проходять акції на підтримку Навального, зокрема, його соратники анонсували мітинги в 93 містах. Силовики затримують учасників акцій.

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Автор: Богдан Слуцький