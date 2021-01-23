Акція під посольством РФ в Києві / фото: "Обозреватель"

У Києві біля посольства РФ проходить акція на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, заарештованого кілька днів тому після повернення до РФ з Німеччини.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 40-50 осіб.

Мітингувальники принесли до посольства сімейні труси для президента Росії Володимира Путіна.

"Подарунки" для Путіна / фото: "Обозреватель"

Учасники акції заявили, що принесли труси для того, щоб нагадати про отруєння Навального, бо саме на нижню білизну політика наносили отруту "Новачок".

Також один з учасників акції стояв біля посольства з туалетними йоржиками.

Людей зібралося небагато / фото: "Обозреватель"

Активісти тримали в руках плакати з написами: "Досить брехати!", "Свободу Навальному!", "Путін боїться Навального".

Порядок біля посольства забезпечують працівники поліції.

Протести в Росії 23 січня через арешт Навального

  • Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де проходив лікування після отруєння влітку 2020 року. Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту він був затриманий співробітниками поліції.
  • У січні ФСВП звернулась до суду із заявою про необхідність замінити Навальному умовний строк у справі «Ів Роше» на реальний, обвинувативши його в недотриманні умов випробувального строку.
  • 18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.
  • Сьогодні в РФ проходять акції на підтримку Навального, зокрема, його соратники анонсували мітинги в 93 містах. Силовики затримують учасників акцій.

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Автор: Богдан Слуцький