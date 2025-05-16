Шмигаль переконує, що уряд контролює це питання.

Вчителі чоловічої статі, які є військовозобов’язаними, не підлягатимуть мобілізації, як і в попередні роки.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Відповідаючи на запитання з приводу того, що відбувається бардак з відстрочкою для вчителів і викладачів, бо деякі ТЦК продовжують для них бронювання на шість місяців, а деякі лише на три місяці, і тому під час літніх канікул, вони нібито можуть бути мобілізовані, Шмигаль переконував, що цього не станеться.

Відео дня

"Як і минулого та позаминулого року, ми, звісно, не втратимо ні вчителів, ні викладачів. Всі ці речі контролюються урядом. Все буде добре", - наголосив прем’єр.

Відстрочка від мобілізації

Відстрочку від мобілізації мають студенти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання, за умови, що вони здобувають освіту на рівень вищу за вже наявну.

Також право на відстрочку мають педагоги і наукові співробітники з науковим ступенем, які працюють не менше, ніж на 3/4 ставки в навчальному закладі.

Відповідно до законодавства, відстрочка дається на певний період, а потім її потрібно продовжувати.

Вас також можуть зацікавити новини: