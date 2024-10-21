'Пожинаємо плоди': у Третій штурмовій прокоментували рейди ТЦК

За словами заступника комбрига Третьої штурмової, жодна війна не тримається тільки на добровольцях.

Суспільство винне у тому, що відбуваються масові рейди ТЦК зі скандальними інцидентами, заявив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв'ю "Фокусу".

"Є інший варіант? Наразі, гадаю, такого немає взагалі. Проте у перспективі є - це зміна роботи з населенням, інакші підходи до підготовки людей. Це робота з репутацією військових, армій тощо, інформаційно-агітаційна робота й адекватний державний рекрутинг. Все це могло б змінити цю ситуацію. Але ми всього цього не зробили раніше, тож тепер пожинаємо плоди, коли спостерігаємо такі явища, як рейди ТЦК", - зазначив Жорін.

Він зауважив, що мобілізація не може бути повністю мотивувальною, адже жодна масштабна війна ніколи не трималася виключно на добровольцях. Так чи інакше Україні все одно доведеться вдаватися до мобілізації. Питання в тому, як до цієї мобілізації ставляться, як з мобілізованими себе поводять. Змінити це можна, впевнений Жорін.

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"Всі українці мають бути готовими до тих реалій, які сьогодні відбуваються. На сьогодні в країні діють навчальні центри, які готують цивільне населення. Я особисто до початку повномасштабного вторгнення теж організовував курси з підготовки цивільного населення. Ті курси, які ми проводили до початку повномасштабної війни, по великому рахунку й дали нам майже весь той особовий склад в перші ж дні повномасштабної війни, який до нас прийшов... Майже з кожного цього випуску завжди є декілька людей, які потім йдуть в армію. Вони приходять, здобувають знання, втрачають страхи, знаходять відповіді, змінюється їхня мотивація, ставлення до того, що відбувається. В них з'являється розуміння, чому, як і навіщо це робити", - зазначив офіцер.

Жорін наголосив, що робота з цивільним населенням є надзвичайно важливою, але це ігнорують. Крім того, необхідна правильна інформаційна робота з людьми, зокрема в навчальних центрах. Необхілно прийняти низку змін, які вплинуть на те, що українське суспільство буде інакше ставитися до питання мобілізації.

"Навіть у тарологів, до яких я з іронією ставлюся, більше буде фактів, на які вони спиратимуться, ніж у сучасних військових експертів", - зазначив він.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Міноборони призупинило бронювання від мобілізації через застосунок "Дія". Послуга закрита до 15 листопада – на час проведення аудиту раніше заброньованих військовозобов'язаних.

Тим часом військові попереджають, що без посилення мобілізації в Україні росіяни можуть дійти до Дніпра. Таку думку зокрема висловив командир 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ полковник Олег Апостол.

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