Сьогодні представники різних гілок влади зробили взаємовиключні заяви щодо процедур бронювання працівників критичних підприємств.

Дата прийому працівника на роботу не впливає на можливість забронювати його від мобілізації. Про це заявили в Міністерстві економіки у відповідь на запит РБК-Україна.

Сьогодні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що працівники критично важливих підприємств, які працевлаштувалися після 18 травня 2024 року, начебто не підлягають бронюванню. В міністерстві це заперечують.

У відомстві стверджують, що для бронювання особа має стояти на військовому обліку, вчасно оновити облікові дані, не перебувати у розшуку, працювати офіційно та отримувати зарплату понад 20 тисяч гривень на місяць.

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"Жодних вимог щодо дати працевлаштування працівника у нових вимогах для бронювання немає", - пояснили в міністерстві.

Зазначається, що 18 травня 2024 року – це дата, станом на яку фіксується кількість працівників підприємства, які підлягають бронювання. Наприклад, якщо на цю дату підприємство має 100 військовозобов'язаних працівників, то право на бронь мають 50 осіб – половина від усіх. Тож якщо із числа незаброньованих потім мобілізують 20 осіб, то підприємство і далі зберігає право на бронь для 50 працівників, адже відлік ведеться від 100 осіб станом на 18 травня, а не від тих 80, які залишился де-факто.

Мобілізація і бронювання в Україні

Як писав УНІАН, раніше сьогодні народний депутат Богдан Кицак, роз’яснюючи нову постанову Кабміністрів щодо бронювання, в ефірі телебачення заявив, що для бронювання працівник має бути працевлаштованим на підприємстві до 18 травня 2024 року. За його словами, ті, хто влаштувався на роботу після цієї дати, права на відстрочку не матимуть.

Слід додати, що раніше адвокат Марина Бекало заявила про необов’язковість своєчасного оновлення облікових даних для того, щоб оформити відстрочку від мобілізації, якщо на неї є право. За її словами, процедура оформлення відстрочки чітко прописана в урядовій постанові, і там нічого не сказано про несвоєчасне оновлення облікових даних. Однак це стосувалося саме відстрочки, а не бронювання.

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