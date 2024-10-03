Однак ці плани навряд чи вдасться реалізувати, йдеться у публікації.

Україна має намір мобілізувати ще 200 тисяч новобранців до кінця року, але ці плани навряд чи вдасться реалізувати. Про це пише The Times із посиланням на секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної оборони Романа Костенка.

Видання зазначає, що Росія набирає близько 30 000 військових щомісяця, якщо вірити підрахункам НАТО.

"Ціль у 200 000 може бути все більш необхідною, але її також стає все важче досягти", – йдеться у публікації.

Відео дня

Працівник одного з територіальних центрів комплектації в Одесі розповів журналісту The Times, що його відомство значно відстає від поставлених цілей.

"Ми не мобілізуємо навіть 20 відсотків від того, що потрібно. Одеська область одна з найгірших у списку", — сказав він, додавши, що в деякі дні роздавали понад 100 повісток, але відгукувалася лише жменька чоловіків.

У розмові з журналістом чоловік поскаржився на картину корупції, безгосподарності та розчарування у своєму відділі, через що "неможливо досягти наших цілей". За його словами, колеги брали хабарі в тисячі доларів, щоб підробити звільнення від служби.

У деякі дні більше половини чоловіків, які приходять до ТЦК, мають захворювання, несумісні зі службою, наприклад, туберкульоз, гепатит або ВІЛ.

"Багато людей ми привозимо на обстеження лише для того, щоб з’ясувати, що вони насправді хворі", – сказав він.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, чоловіки віком від 50 до 60 років відтепер підлягають мобілізації лише на підставі окремого мобілізаційного розпорядження Генерального штабу ЗСУ. Раніше ця вікова група підлягала мобілізації на загальних засадах.

Також ми розповідали, що віднедавна військові частини отримали право мобілізувати добровольців до себе в обхід ТЦК. За словами військових, це дозволить уникнути ситуацій, коли ТЦК в порушення домовленостей спрямовували добровольців за власним розсудом, а не в конкретну частину.

Вас також можуть зацікавити новини: