Питання пов’язано із загрозою ударів росіян по ТЦК, тому прийнято рішення час від часу передислоковувати підрозділи по різних місцях.

Народний депутат України Олександр Федієнко (фракція "Слуга народу") каже, що "мобільний" формат роботи територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вже працює і це не про функціонування "на колесах". Про це він заявив в ефірі Київ24.

"Тобто мова не йде про те, що завтра всі сядуть в автобуси, бусики і поїдуть кудись. Термін "мобільний" тут, скоріш за все, застосували з точки зору, що вони можуть сьогодні бути на одній локації, завтра можуть бути на іншій", - підкреслив Федієнко.

За його словами, кожен керівник Центру комплектування з урахуванням тих загроз, які вже з'явились, сам визначає, де будуть розміщені ті або інші підрозділи з точки зору рознесення його функціональних підрозділів.

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"І мова йде про ті підрозділи, які потребують безпосередньо спілкування з військовозобов’язаними. Якщо ми кажемо про підрозділи, які не спілкуються з військовозобов’язаними, вони можуть бути територіально кудись винесені і територіально віддалені. Хочу наголосити, що, дякуючи цифровізації, Україна одна з небагатьох країн, де Центри комплектування зможуть і далі продовжувати свою роботу навіть якщо всі папери будуть знищені", - зауважив Федієнко.

Він підкреслив, мова йде не про мобільні з точки зору пересування на колесах, а про те, що підрозділи ТЦК просто будуть змінювати своє фізичне розташування.

За словами нардепа, "мобільний" формат вже працює.

"Вони і зараз так працюють, просто про це не пишуть у Фейсбуці. Я спілкуюсь з кількома керівниками Центрів комплектування. Вони вже фізично, дякуючи місцевій владі, яка надала приміщення, рознесли свої підрозділи", - наголосив Федієнко.

Робота ТЦК та СП - що відомо

Як повідомляв УНІАН, напередодні народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав, що мобільні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть функціонувати в Україні, для цього є умови.

Він пояснив, що з точки зору нормативно-правового забезпечення, з точки зору законодавчого забезпечення для такого формату роботи ТЦК немає перешкод, тому що в законі не передбачено, що Центри мають перебувати в чітко визначених місцях. А наразі РФ наносить цілеспрямовані удари по території ТЦК та СП і цим намагається залякати наших громадян, які перебувають на території ТЦК та СП. Веніславський підкреслив, що це одна з складових гібридної війни Росії.

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