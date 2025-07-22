Народний депутат України Олександр Федієнко (фракція "Слуга народу") каже, що "мобільний" формат роботи територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вже працює і це не про функціонування "на колесах". Про це він заявив в ефірі Київ24.
"Тобто мова не йде про те, що завтра всі сядуть в автобуси, бусики і поїдуть кудись. Термін "мобільний" тут, скоріш за все, застосували з точки зору, що вони можуть сьогодні бути на одній локації, завтра можуть бути на іншій", - підкреслив Федієнко.
За його словами, кожен керівник Центру комплектування з урахуванням тих загроз, які вже з'явились, сам визначає, де будуть розміщені ті або інші підрозділи з точки зору рознесення його функціональних підрозділів.
"І мова йде про ті підрозділи, які потребують безпосередньо спілкування з військовозобов’язаними. Якщо ми кажемо про підрозділи, які не спілкуються з військовозобов’язаними, вони можуть бути територіально кудись винесені і територіально віддалені. Хочу наголосити, що, дякуючи цифровізації, Україна одна з небагатьох країн, де Центри комплектування зможуть і далі продовжувати свою роботу навіть якщо всі папери будуть знищені", - зауважив Федієнко.
Він підкреслив, мова йде не про мобільні з точки зору пересування на колесах, а про те, що підрозділи ТЦК просто будуть змінювати своє фізичне розташування.
За словами нардепа, "мобільний" формат вже працює.
"Вони і зараз так працюють, просто про це не пишуть у Фейсбуці. Я спілкуюсь з кількома керівниками Центрів комплектування. Вони вже фізично, дякуючи місцевій владі, яка надала приміщення, рознесли свої підрозділи", - наголосив Федієнко.
Робота ТЦК та СП - що відомо
Як повідомляв УНІАН, напередодні народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав, що мобільні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть функціонувати в Україні, для цього є умови.
Він пояснив, що з точки зору нормативно-правового забезпечення, з точки зору законодавчого забезпечення для такого формату роботи ТЦК немає перешкод, тому що в законі не передбачено, що Центри мають перебувати в чітко визначених місцях. А наразі РФ наносить цілеспрямовані удари по території ТЦК та СП і цим намагається залякати наших громадян, які перебувають на території ТЦК та СП. Веніславський підкреслив, що це одна з складових гібридної війни Росії.