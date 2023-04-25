Там заявили, що неодноразово попереджали столичних любителів вуличних перегонів щодо недоречності їхньої поведінки під час повномасштабного вторгнення.

У патрульній поліції не виключають, що після Києва і в інших містах будуть вручати любителям дрифту повістки щодо прибуття до териториальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів). Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, патрульна поліція неодноразово попереджала столичних любителів вуличних перегонів щодо недоречності їхньої поведінки під час повномасштабного вторгнення.

"Це не є якийсь рядовий випадок, вже досить тривалий період часу ми реагували на такі акції, на такі дії і повідомлення громадян, тому в даному випадку об'єднали зусилля. Можливо, в майбутньому будемо реагувати і не тільки в місті Києві таке може застосовуватися. Військкомати також були зацікавлені в перевірці документів і запрошенні таких осіб", - сказав він.

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Правила військового обліку в Україні

Чоловікам віком від 18 до 60 років на час дії воєнного стану потрібно постійно мати з собою документи;

Отримання повістки ще не означає призову на службу - таким чином країнців викликають для уточнення військово-облікових даних;

Мобілізованих, які не проходили військової служби, обов’язково направляють спочатку до навчальних центрів;

Військовозобов’язані чоловіки, які прибули в іншу область для проживання з інших регіонів, повинні в 7-денний термін стати на військовий облік.

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