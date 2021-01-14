Законопроект розроблено для захисту пасажирів громадського транспорту від акустичного насильства.

Депутати пропонують заборонити трансляцію музики чи фільмів у громадському транспорті.

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Як повідомляється на сайті парламенту, у Комітеті Верховної Ради з питань євроінтеграції опрацьовується законопроект "Про внесення змін до статті 40 Закону України "Про автомобільний транспорт" (щодо заборони акустичного насильства)" (№3006).

Що передбачає законопроект

Проектом закону пропонується встановити заборону на трансляцію в салонах рейсових автобусів музики, звуку фільмів чи інших звукових сигналів, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів).

У таксі або під час нерегулярних автобусних перевезень така трансляція допускається за згодою всіх пасажирів.

Зауважується, що розробка законопроекту викликана необхідністю "захистити пасажирів громадського транспорту від акустичного насильства - трансляції нав’язливих звуків проти волі слухача".

Наголошується, що практика трансляції в салонах громадського транспорту голосних звуків - музики, фільмів, радіопрограм тощо - набула масового поширення і створює дискомфорт для багатьох пасажирів.

Крім того, законопроект містить доручення органам виконавчої влади внести зміни до правил перевезень на всіх видах пасажирського транспорту про захист пасажирів від акустичного насильства.

Як зазначається у картці законопроекту, головним комітетом щодо цього документу є Комітет ВР з питань транспорту та інфраструктури, інші комітети, які опрацьовують цей законопроект, - з питань бюджету, з питань антикорупційної політики та з питань інтеграції України з ЄС.

Зокрема, Комітет з питань транспорту та інфраструктури на своєму засіданні 17 червня розглянув цей законопроект та рекомендував ВР ухвалити його за основу.

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Автор: Тетяна Поляковська