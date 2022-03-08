Місцеві жителі порівнюють їх із діями сталіністів у роки Голодомору.

На Чернігівщині російські військові вдаються до грабежів та мародерства.

Як повідомили УНІАН в регіональному управлінні сил тероборони "Північ" ЗСУ, від безчинств окупантів потерпають приміські села Чернігова.

Згідно з інформацією, 28 лютого ворожі війська захопили с. Шестовиця.

"З того дня почали відбирати у місцевих гроші, коштовності та мобільні телефони. Не маючи нормального логістичного забезпечення, окупанти нишпорять по хатах у пошуках їжі. На сьогодні у селі вирізали усю домашню худобу та птицю", - йдеться в повідомленні.

Місцеві жителі розповідають, що росіяни забирають останнє у літніх людей, як свого часу більшовицькі сталіністи в роки Голодомору.

Як передає кореспондент УНІАН, схожі повідомлення надходять від жителів сіл Іванівка та Михайло-Коцюбинське, які теж зайняті окупаційними військами.