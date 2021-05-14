Випадки не пов’язані між собою, але причина однакова – вживання непатраної в'яленої риби.

На Чернігівщині від ботулізму померли 38-річна жінка і 48-річний чоловік.

Читайте такожВ Одесі чоловік захворів на ботулізм через консервовану скумбріюЯк повідомили у Державній установі «Чернігівський лабораторний центр МОЗ України», причиною смерті 38-річної жінки, що сталася вчора, був ботулізм.

«Жінка з Коропського району захворіла після вживання риби в'яленої непатраної власного приготування. Цей випадок захворювання підтверджено лабораторно, лікувалася вона в обласній лікарні», - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо УНІАН із власних джерел, сьогодні в міській лікарні №2 помер 48-річний місцевий житель.

За інформацією медиків, чоловік поскаржився на погане самопочуття учора в обід, надвечір був госпіталізований у тяжкому стані до реанімації, йому вводили необхідні препарати, однак вранці він помер. Напередодні він вживав рибу, придбану на ринку. Цей випадок не підтверджений лабораторно, але пацієнт мав клінічну картину ботулізму.

Медики вказують, що торік в області не було випадків ботулізму, а цього року за останній місяць зафіксовано 8 випадків. Лікарі звертаються до місцевих жителів з проханням не вживати в'ялену рибу, бо в регіоні залишилася одна доза ботулінічного антитоксину.

«Ми використали увесь свій запас – 3 дози, і це при тому, що кілька доз передала нашим хворим Запорізька область», - прокоментувала лікарка міської лікарні №2.

За її інформацією, вартість однієї дози ботулінічного антитоксину виробництва Канади становить 108 тис. грн.

«Дози розподіляються між областями. Наразі жителі Чернігівської області не захищені від ботулізму. Ми б'ємо в усі дзвони, пишемо листи, нас ніби чують, але антитоксину нема», - додала співрозмовниця УНІАН.

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Автор: Ірина Синельник