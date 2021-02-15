У червні 2019 року над Козачими Лагерями пронісся буревій, який поламав дерева і пошкодив дахи.

На сільській школі у селі Козачі Лагері на Херсонщині півтора року ладнали покрівлю, зруйновану буревієм.

Загалом на її ремонт витратили 7 мільйонів гривень. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Коли будівлю накрили новеньким металопрофілем, виявилося, що новий дах протікає, а залізні листи - хитаються від вітру.

"Дуже велика сума на таку роботу, на об’єм робіт. Та якби ж воно було зроблено, щоб воно не текло", - каже староста села Юрій Карпенко.

У червні 2019 року над Козачими Лагерями пронісся буревій, що поламав дерева і пошкодив дахи, а найбільше тоді постраждала школа. Стара шиферна покрівля відновленню не підлягала.

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Автор: УНІАН