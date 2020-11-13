Літній будиночок у звичайному дачному кооперативі став туристичною принадою Херсонської області.
Читайте такожМузей у Пирогові зачинили на карантин через коронавірусПро це говориться у сюжеті ТСН.
«Стилізований середньовічний замок, збудований за японською технологією, та ще й з драконом на даху», – говориться у сюжеті.
Зазначається, що дракон тримає у лапі перлину та пускає димок із пащі, а ще відлякує птахів та приваблює перехожих.
«Всі просять сфотографуватися. Кажуть – незвично», – зазначила власниця будиночка.
Надихнули жінку команда будівельників із художньою освітою та серіал «Гра престолів».
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