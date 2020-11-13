Стилізувати будинок власницю надихнули команда будівельників з художньою освітою та серіал.

Літній будиночок у звичайному дачному кооперативі став туристичною принадою Херсонської області.

Читайте такожМузей у Пирогові зачинили на карантин через коронавірусПро це говориться у сюжеті ТСН.

«Стилізований середньовічний замок, збудований за японською технологією, та ще й з драконом на даху», – говориться у сюжеті.

Зазначається, що дракон тримає у лапі перлину та пускає димок із пащі, а ще відлякує птахів та приваблює перехожих.

«Всі просять сфотографуватися. Кажуть – незвично», – зазначила власниця будиночка.

Надихнули жінку команда будівельників із художньою освітою та серіал «Гра престолів».

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Автор: Катерина Шварц