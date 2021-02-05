Обласна рада надаватиме підтримку місцевим громадам у забезпеченні питною водою.

Хмельницька обласна рада ініціює продовження до 2027 року профільної регіональної програми "Питна вода", строк дії якої закінчився наприкінці минулого року.

Про це заявила голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк, повідомляє місцевий телеканал "ТВ7+".

За даними телеканалу, чимало громад області уже кілька років потерпають від браку питної води. Проблема полягає й у низькій якості води у водогонах, або ж у її повній відсутності навіть у криницях. У місцевих громад, за даними телеканалу, коштів на модернізацію водогонів бракує. Відтак обласна рада надаватиме їм підтримку, заявила Віолета Лабазюк.

"Обласною радою зініційовано продовження цієї програми. Ми рекомендуємо розпоряднику коштів продовжити її на 2021-2027 роки. Знаємо, що немає жодної ОТГ, в якої не було б проектів на водогони. Це питання дуже нагальне і в першу чергу - для людей з сільської місцевості", - повідомила Віолета Лабазюк.

За даними телеканалу, особливо гостро проблема з забезпеченням питною водою є у Щиборівській, Полонській та Зіньківській ОТГ, а також у містечку Полонне.

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Автор: УНІАН