"Потяг" із 25 санчат рушив сільськими вулицями / скріншот
Мешканці села Летава, що на Хмельниччини, створили рекордний "потяг" із санчат.
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Про це повідомляє ХМ-Інсайд.
Як повідомляється "потяг" зібрали із 25 "вагончиків" та прилаштували до автомобільного "локомотива" та обережно рушили засніженими сільськими дорогами. Весело було всім пасажирам: і дітям, і дорослим.
Місцеві запевняють, що така кількість санчат в одному ланцюжку ще не межа.
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