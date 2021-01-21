Мешканці одного з сіл створили "потяг" із 25 санчат.

Мешканці села Летава, що на Хмельниччини, створили рекордний "потяг" із санчат.

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Про це повідомляє ХМ-Інсайд.

Як повідомляється "потяг" зібрали із 25 "вагончиків" та прилаштували до автомобільного "локомотива" та обережно рушили засніженими сільськими дорогами. Весело було всім пасажирам: і дітям, і дорослим.

Місцеві запевняють, що така кількість санчат в одному ланцюжку ще не межа.

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Автор: УНІАН