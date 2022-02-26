Станцію "Попасна" переведено на щоденний режим роботи із 07:00 до 19:00.

Міжобласні рейсові поїзди не курсуватимуть Луганщиною 27 та 28 лютого.

Про це повідомляють у Facebook Луганської обласної державної адміністрації.

"Міжобласні рейсові поїзди не курсуватимуть Луганщиною 27 та 28 лютого. Протягом двох діб, 27-28 лютого, рейсові пасажирські поїзди не курсуватимуть Луганщиною", - йдеться у повідомленні.

А саме, тимчасово призупинено рух:

- поїзду № 20 "Київ-Попасна-Київ";

- поїзду № 46 "Ужгород-Лисичанськ-Ужгород";

- поїзду № 138 "Хмельницький-Лисичанськ";

- поїзду № 132 "Жмеринка-Лисичанськ";

- поїзду № 90 "Одеса-Лисичанськ";

- поїзду № 887 "Харків-Попасна".

"Про подальший графік руку рейсових поїздів буде повідомлено додатково. Крім того, станцію "Попасна" переведено на щоденний режим роботи із 07:00 до 19:00", - повідомляють в Укрзалізниці.