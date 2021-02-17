Вагітну жінку доправили до лікарів за допомогою всюдходу / скріншот
На Львівщині вагітну довелося доправляти у лікарню за допомогою всюдиходу.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як повідомляється, у жінки існувала загроза передчасних пологів, але дорогу до села Которини, де вона живе, замело так, що "швидка" не могла проїхати. Лікарі покликали рятувальників. Ті пригнали всюдихід "Богун".
Нині жінка в лікарні, під наглядом медиків, поки що вона не народила.
Новини України: у Львівській області породіллю всюдиходом доправили до лікарні
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