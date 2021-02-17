Наразі жінка вже під наглядом лікарів.

На Львівщині вагітну довелося доправляти у лікарню за допомогою всюдиходу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як повідомляється, у жінки існувала загроза передчасних пологів, але дорогу до села Которини, де вона живе, замело так, що "швидка" не могла проїхати. Лікарі покликали рятувальників. Ті пригнали всюдихід "Богун".

Нині жінка в лікарні, під наглядом медиків, поки що вона не народила.

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Автор: УНІАН