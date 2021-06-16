Вбивці проведуть два роки у спецустанові.

У місті Ізмаїл Одеської області за жорстоке вбивство бездомного на примусове перевиховання направлено двох підлітків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, з відповідним клопотанням до суду звернулася Ізмаїльська окружна прокуратура.

Клопотання стосувалося покарання 12-річного та 13-річного хлопчиків, які побили жителя Ізмаїла, від чого той помер.

«Малолітні не досягнули віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Тому до них застосовано примусовий захід виховного характеру у вигляді направлення до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків терміном на 2 роки», - пояснили в прес-службі.

Читайте такожУ Харкові суд заарештував чоловіка, який кинув гранату в компанію молодіВищезгаданий захід виховного характеру було запропоновано прокуратурою у зв'язку з тим, що підлітки вийшли з-під контролю батьків, негативно характеризуються і не піддаються виховному впливу.

Ізмаїльським міським судом клопотання прокуратури задоволено - дітей на 2 роки направляти до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків.

Жорстоке вбивство бездомного в Одеській області

Наприкінці березня в Ізмаїлі двоє підлітків жорстоко вбили 58-річного безхатченка.На його тілі були сліди множинних поранень - переломи ребер, політравма.

Як з'ясувалося, двоє місцевих підлітків 12 і 13 років посварилися з чоловіком через булочки, яку той не захотів для них попросити у перехожих. Вони заманили бездомного до озера, де жорстоко побили руками, ногами, палицями.

Сім'ї обох підлітків перебувають на обліку служби у справах дітей як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах. Самі ж малолітні неодноразово потрапляли в поле зору поліції за крадіжки.

Було відкрито провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Вбивство викликало великий резонанс в Ізмаїлі, жителі якого заявили, що потерпілий, якого люди називали «Петя Карбюратор», був доброзичливою, життєрадісною людиною. Чоловік підгодовував бездомних собак, які часто його супроводжували.

Потерпілий раніше скаржився людям, що ці двоє підлітків його ображають, але ніколи не застосовував щодо них фізичну силу й інших просив цього не робити.

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Автор: Лариса Козова