Оригінальний тризуб до 30-річчя Незалежності України створив відомий скульптор Кирило Максименко – автор "руки Стіва Джобса".

У місті Доброслав Одеської області з нагоди 30-річчя Незалежності України встановлять 4-метровий герб України, зроблений з металобрухту.

Про це УНІАН повідомив автор оригінальної композиції – скульптор Кирило Максименко.

За його словами, безпосередньо на створення скульптури пішло два місяці, плюс – час на проект і його затвердження.

Він зазначив, що фасадна частина скульптури зроблена з металобрухту.

"Це речі різного періоду, серед яких є досить оригінальні. Зокрема, це шестерінки, болти, гайки, підшипники, шайби, інструменти, ключі, молотки, є навіть сокирка..." - розповів Максименко.

Тильна та бічні частини композиції виконані з листового металу через дефіцит часу, оскільки роботу необхідно було завершити до 30-річчя Незалежності України.

Вага скульптури – 600-800 кг, висота – 3 м 80 см (з постаментом – понад 4 метрів), ширина – 2 метри (з постаментом – 3 метри).

Встановлять гігантський тризуб у місті Доброслав, церемонія відкриття запланована на 23 серпня.

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Чим відомий Кирило Максименко - автор герба з металобрухту

Одеський скульптор Кирило Максименко відомий своїми оригінальними роботами з металу. Наприклад, у 2012 році з металобрухту він створив пам'ятник "Дякую, Стів!" – 2-метрову скульптуру, зроблену у вигляді відкритої долоні. Вона присвячена Стіву Джобсу – американському підприємцю, дизайнеру і винахіднику.

У 2015 році в Одеській області відкрили пам'ятник Максименка "Птах свободи", присвячений Небесній сотні, загиблим українським бійцям в зоні проведення антитерористичної операції, усім борцям за свободу України. Пам'ятник створений з металевих труб.

Автор: Лариса Козова