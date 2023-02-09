Медики прибули на місце вже за 9 хвилин, помістили жінку в авто і вирушили до лікарні.

На Одещині жінка народила двійнят в автомобілі швидкої допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

"Бригада пункту постійного базування села Новоградківка Біляївської станції Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області допомогла з'явитися на світ двійнятам - хлопчику та дівчинці - прямо в кареті швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні

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Зазначається, зо виклик на пологи надійшов на лінію "101" з села Барабой Одеського району.

Медики прибули на місце вже за 9 хвилин, помістили жінку в авто і вирушили до лікарні.

"Проте в дорозі вимушені були зупинитися, адже малеча не чекала. Пологи прийняв фельдшер Сергій Власов, який відсік новонародженим пуповину і стабілізував стан дітей та породіллі", - розповіли в прес-службі.

Потім бригада продовжила рух до пологового відділення Чорноморської лікарні, де на матір та немовлят вже чекали медики.

Народження дітей: цікаві випадки

У сім'ї військових народилася трійня хлопців. Марк, Захар та Святослав – так свою трійню хлопців назвала родина військових Юрія та Тетяни Копців. Малюки народилися в один день із головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, і батьки уже жартують – це знак, що малюки оберуть їхній шлях.

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