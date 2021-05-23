Дитину госпіталізували.

На Полтавщині дитина 2020 року народження обварилася окропом.

Про це повідомляє пресс-служба ДСНС Полтавської області.

Як повідомляється, немовля з попереднім діагнозом "термічні опіки лівої та правої ступні" було госпіталізовано.

Зазначається, що дитина обварилася окропом. Деталі інциденту - невідомі.

Малюка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

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Автор: Катерина Лиманська