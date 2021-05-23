У Полтавській області немовля отримало опіки ніг окропом / фото ua.depositphotos.com
На Полтавщині дитина 2020 року народження обварилася окропом.
Про це повідомляє пресс-служба ДСНС Полтавської області.
Як повідомляється, немовля з попереднім діагнозом "термічні опіки лівої та правої ступні" було госпіталізовано.
Зазначається, що дитина обварилася окропом. Деталі інциденту - невідомі.
Малюка госпіталізували у стані середньої тяжкості.
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