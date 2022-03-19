Також він виявив бажання очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами території Рівненської області.

На Рівненщині затримали місцевого жителя, який повідомляв російських окупантів про шляхи передислокації військової техніки ЗСУ та місця розташування військових частин з метою завдання авіаційних ударів.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури.

За інформацією відомства, затримано жителя Рівненщини, який з ідеологічних мотивів надавав допомогу державі-агресору, чим зрадив інтереси України, а також придбав і зберігав бойові припаси та вибухові пристрої без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

"Зокрема, встановлено, що чоловік повідомляв представника спецслужби держави-агресора про шляхи передислокації військової техніки ЗСУ та місця розташування військових частин з метою завдання авіаційних ударів", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, зловмисник виявив бажання очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами території Рівненської області.

Зазначається, що 18 березня під час санкціонованого обшуку за місцем проживання зрадника у нього вилучено 4 боєкомплекти патронів до автоматичної зброї та дві гранати РГД-5 із запалами до них.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Йому оголошено про підозру, вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

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