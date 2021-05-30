В селі Вітоніж Волинської області пішов з життя учасник АТО Олексій Малоголовець. Чоловік наклав на себе руки.
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Про це з посиланням на власні джерела повідомляє місцевий сайт «Район.Рожище». Як стверджується, самогубство імовірно було скоєно декілька днів тому. Тіло загиблого направили на експертизу.
Олексій Малоголовець народився у 1975 році, захищав Україну на Донбасі у 2014 році. Службу проходив поблизу Лисичанська.
Прощання із загиблим призначено на сьогодні, 30 травня. Похоронна церемонія має відбутись о 14:00.
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