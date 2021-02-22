Жертвам насильства надають безкоштовні юридичні та психологічні консультації.

Жіночий рух «ЗА МАЙБУТНЄ» запустив на Волині волонтерський проект з підтримки жертв домашнього насильства «Вирішуєш ТИ».

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Як йдеться у повідомленні на сторінці руху у Facebook, за статистикою правоохоронних органів, 90% кривдників скоюють домашнє насильство повторно. В Україні кожні три хвилини жінка стає жертвою.

«Ми уже запустили в роботу велику проєктну ініціативу з відкриття по всій Україні Кризових центрів для жінок, які постраждали від домашнього насилля. Над втіленням цього проєкту уже почали працювати наші депутатки у Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій і Чернігівській області», - розповідає лідерка Жіночого руху Ірина Суслова.

Вона нагадала, що уже зараз тисячі українок мають потребу у такій допомозі і не знають, де можуть її отримати. Тож паралельно Жіночий рух на Волині запустив ще й волонтерський проект з підтримки жертв насильства. В рамках проекту місцеві депутатки від партії «ЗА МАЙБУТНЄ», координаторки Жіночого руху та активістки надають безкоштовні юридичні та психологічні консультації жертвам насильства.

Активістки також налагодили діалог з місцевою поліцією. За даними правоохоронців, покарати кривдника вкрай складно, оскільки у штаті поліції відсутній психолог, до того ж зазвичай жертви взагалі не хочуть звертатися за допомогою, або подану заяву відкликають назад.

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Автор: УНІАН