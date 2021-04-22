Правоохоронці вважають, що він переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук одного з восьми підозрюваних у справі "Оптимумспецдеталь" Ігоря Гладковського - сина колишнього першого заступника секретаря Ради безпеки і оборони Олега Гладковського.

Читайте такожКулеба відреагував на заяву Путіна про "червоні лінії"Як повідомляє прес-служба НАБУ, відповідне рішення детектив постановив 21 квітня.

"Слідство має достатні підстави вважати, що підозрюваний, розслідування фактів участі якого у корупційній схемі завершене, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у грудні 2020 року Гладковському відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

"Рішенням суду його обмежили в ознайомленні з матеріалами до 15 квітня, відтак він уже не мав можливості затягувати досудове розслідування. Його викликали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на 16 квітня та, у зв’язку з неявкою, повторно на 20 та 21 квітня для отримання копії обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування. Однак особа тричі не з’явилася", - пояснили в НАБУ.

За даними слідства, з допомогою підозрюваного у 2015-2017 роках товариство з обмеженою відповідальністю "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому".

За це Гладковський-молодший отримував 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми.

У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди.

Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом), а про підозру йому повідомлено 21 грудня 2020 року.

Що цьому передувало

17 жовтня 2019 року НАБУ затримало колишнього заступника секретаря РНБО Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем.

18 жовтня у САП заявили, що екс-посадовцю повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) та ст.366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

За даними слідчих, внаслідок діяльності Гладковського державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків. Крім того, як заявили у САП, Гладковський не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці.

Прокурори САП просили ВАКС взяти Гладковського під варту з альтернативою внесення застави у 100 млн грн, однак суд постановив обрати екс-посадовцю запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 10,6 млн грн. У жовтні за Гладковського було внесено заставу, він вийшов із СІЗО.

Крім того, Гладковський є фігурантом інших кримінальних проваджень.

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Автор: Антоніна Доломанжи